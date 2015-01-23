Нужен сайт с галереей и cms

Необходимо создать персональный сайт-визитку физическому лицу. Назначение сайта: Linux администратор, VoIP инженер, и эксперт по Asterisk желает рассказать своим потенциальным заказчикам об услугах, которые готов предложить, ознакомить с уже выполненными работами, а также улучшить обратную связь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт типа такого
http://www.oxans****tudio.com/quicktour
Для начала бы хотелось увидеть исполнителей с портфолио (сайты с дизайном в том числе)
Тз вышлю в личку
Обязательное условие не размещать ссылку на сайт в портфолио и на нашем сайте без указаний ваших контактов.
Бюджет до 170 usd
Цмс вордпресс
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