Нужен сайт с галереей и cms

$170
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок199 просмотров
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Сайт типа такого

http://www.oxans****tudio.com/quicktour

Для начала бы хотелось увидеть исполнителей с портфолио (сайты с дизайном в том числе)

Тз вышлю в личку

Обязательное условие не размещать ссылку на сайт в портфолио и на нашем сайте без указаний ваших контактов.

Бюджет до 170 usd

Цмс вордпресс

9 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)
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