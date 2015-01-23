Нужен сайт с галереей и cms

Сайт типа такого

http://www.oxans****tudio.com/quicktour

Для начала бы хотелось увидеть исполнителей с портфолио (сайты с дизайном в том числе)

Тз вышлю в личку

Обязательное условие не размещать ссылку на сайт в портфолио и на нашем сайте без указаний ваших контактов.

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