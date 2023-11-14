Vlad_333

Владислав Vlad_333

 
32 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрибация 15минут видео в текст.

    $3

    Необходимо выполнить транскрибацию 15 минут видео в текст. Укажите, сколько знаков получится и возможную стоимость выполнения работы. Ожидается качественная работа в кратчайшие сроки.

    Транскрибация видео
    Транскрибация2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Транскрибация видео а текст

    $3

    Необходима транскрибация 15 минут видео в текстовый формат. Уточните, сколько знаков получится в итоге, и предложите стоимость услуги. Рассматривается цена в 3$.

    Транскрибация2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Транскрибация

    $5

    Требуется транскрибация текста продолжительностью 15 минут. Необходимо точно передать информацию, сохранив смысл и структуру оригинала. Подходят опытные специалисты в области транскрипции.

    Транскрибация56 заявок
    Закрыт
    год назад