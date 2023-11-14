$3
Необходимо выполнить транскрибацию 15 минут видео в текст. Укажите, сколько знаков получится и возможную стоимость выполнения работы. Ожидается качественная работа в кратчайшие сроки.
Транскрибация2 заявки
Закрыт
год назад
Необходимо выполнить транскрибацию 15 минут видео в текст. Укажите, сколько знаков получится и возможную стоимость выполнения работы. Ожидается качественная работа в кратчайшие сроки.
Необходима транскрибация 15 минут видео в текстовый формат. Уточните, сколько знаков получится в итоге, и предложите стоимость услуги. Рассматривается цена в 3$.
Требуется транскрибация текста продолжительностью 15 минут. Необходимо точно передать информацию, сохранив смысл и структуру оригинала. Подходят опытные специалисты в области транскрипции.