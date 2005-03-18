Транскрибация текста 15хв
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транскрибация 15минут видео в текст.сколько ето приблизительно знаков?за 3$ сделаете?
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