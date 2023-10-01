Транскрибация видео

Нужно транскрибировать аудио файл (Запись Лекции) в текст без ошибок со знаками препинания и абзацами. Оплата 500 грн. Аудиофайл длиной 1 час 30 мин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно транскрибировать 3 видео записи, без слов паразитов, повторений, междометий. Должен быть чистый текст. Прошу откликаться надежных ответственных исполнителей. Чем быстрее будет выполнена расшифровка - тем лучше
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