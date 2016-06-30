"Дух - это жизнь, разум - строитель, физическое тело - результат" Эдгар Кейси
Образование:
Высшее техническое образование. Опыт работы с текстом (перевод, коррекция, оформление) 1 год.
Профессиональные качества:
- настроен на результат
- максимальное погружение в работу
- акцент на качестве
Личные качества:
- ответственность
- креативность
- серьезность
Интересны темы: - здоровье и спорт, - компьютеры, - мобильная техника
Список интересных тем не фиксирован и пополняется любопытными идеями и предложениями
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#670
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1556