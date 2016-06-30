Vlad_Krav

Владислав Vlad_Krav

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
"Дух - это жизнь, разум - строитель, физическое тело - результат" Эдгар Кейси

Образование:

Высшее техническое образование. Опыт работы с текстом (перевод, коррекция, оформление) 1 год. 

Профессиональные качества:

- настроен на результат

- максимальное погружение в работу

- акцент на качестве

Личные качества:

- ответственность

- креативность

- серьезность

Интересны темы: - здоровье и спорт, - компьютеры, - мобильная техника

Список интересных тем не фиксирован и пополняется любопытными идеями и предложениями

Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#670
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1556