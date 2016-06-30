"Дух - это жизнь, разум - строитель, физическое тело - результат" Эдгар Кейси

Образование:

Высшее техническое образование. Опыт работы с текстом (перевод, коррекция, оформление) 1 год.

Профессиональные качества:

- настроен на результат

- максимальное погружение в работу

- акцент на качестве

Личные качества:

- ответственность

- креативность

- серьезность

Интересны темы: - здоровье и спорт, - компьютеры, - мобильная техника

Список интересных тем не фиксирован и пополняется любопытными идеями и предложениями