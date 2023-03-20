Контекстна реклама Google Ads | Google Analytics | Google Shopping

Вітаю колеги! Мене звати Влад. Коротко про мої спеціалізації: Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Shopping, Google Data Studio, Facebook, Instagram, HTML, CSS.

Працюю у сфері контекстної реклами понад 9 років. Створив понад 1 000 успішних рекламних кампаній. У курсі всіх тонкощів роботи та зможу виробити для Вас правильну стратегію, використати всі необхідні інструменти реклами. Моя перевага - не беру передоплат, оскільки впевнений у якості своєї роботи. Працюю за постоплатою.

Розповім трохи про свою кар'єру. За освітою маркетолог із дипломом магістра. Вирішив пов'язати своє життя з рекламою в інтернеті понад 9 років тому. Я – практик, навчався у компанії на реальних проектах. Починав з Google Ads.

Освоїв роботу Google Analytics, що дозволило мені самостійно налаштовувати будь-які цілі та події без допомоги програмістів, до того ж глибше аналізувати вхідні дані та статистику. Володію інструментом Google Tag Manager на найвищому рівні.

Зважаючи на роботу над великими проектами, такими як інтернет-магазини, де багато джерел трафіку довелося вивчати роботу на майданчиках Google Shopping, вважаю себе фахівцем у цій галузі.

Щоб краще розуміти роботу сайту зсередини а також мати можливість вносити до нього правки, пройшов курси та отримав професію з юзабіліті та frontend розробки – HTML, CSS, JavaScript. Можу дати рекомендації щодо будови сайту для підвищення конверсії.

У багатьох проектах потрібно комплексне просування, з'явилася необхідність вивчення роботи таргетованої реклами у соціальних мережах - Facebook, Instagram. На сьогодні можна порахувати понад 100 проектів, які успішно просувалися мною по соц. мереж.

Моя філософія - не працюю як конвеєр над багатьма проектами, на кшталт "зробив і забув". Мені цікаво рости разом із проектом, отримувати новий досвід, доводити до результату. Саме тому більшість компаній працюють зі мною у рамках ведення, у довгу.

Для створення звітів я вибираю інструмент Google Data Studio. Він надає розширену інформацію за результатами звітного періоду. Зручний для замовника та інтуїтивно зрозумілий.

Коли потрібно вивчити новий інструмент або розширити знання, я не займаюся навчанням "на коліні", вибираю курси від професійних та відомих шкіл.

Щоб замовнику було комфортно зі мною працювати, я намагаюся розширювати свої знання, зміцнювати професіоналізм і стежити за останніми новинами просування в інтернеті в цілому.

Якщо є питання в рамках моєї спеціалізації - завжди зможу грамотно відповісти на нього. Дякую, що прочитали до кінця! Сподіваюся, я зміг викликати довіру і мені пощастило попрацювати разом з Вами!