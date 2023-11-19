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Поднимем вам продажи до небес комплексным интернет-маркетингом.

Компания Ferma на рынке разработки с 2010 гоад и за 12 лет мы научились не только разрабатывать красивые сайты, но и продавать ваш продукт. Наши проекты разрабатываются с маркетинговой составляющей именно вашего бизнеса.

Мы проводим исследование ниши бизнеса и ваших клиентов, прорабатываем все возражения и подводим его к покупке вашего продукта или услуге. Отдел маркетинга разберёт ваш бизнес до мелочей. Сео и контекст сделают так, чтоб ваш сайт был в топах всех поисковиков, ну а программисты за их спинами разработают продукт, который будет вам приносить деньги.

Мы уверены, что на этой площадке вы найдете подрядчиков дешевле нас, но нуждаетесь ли вы в промежуточном решении?

Мой тг для связи @vlad_hamzin