VladimirMB

Владимир VladimirMB

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Mail: [email protected]

Skype: podsekaitv

tel: +7 (905) 590 00 05

  • Перевод переписки - английский

    Требуется перевод письменных переговоров с русского на английский и наоборот. объем писем может быть разный в среднем 1000 - 2000 символов переговоры с 2 иностранными компаниями.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    $50

    Нужно сверстать новогоднюю одежду для сайта + переверстать часть главной. см. картинки

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад