VladimirMB

Требуется перевод письменных переговоров с русского на английский и наоборот. объем писем может быть разный в среднем 1000 - 2000 символов переговоры с 2 иностранными компаниями.
Переводы13 заявок
Закрыт
14 лет назад
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Требуется перевод письменных переговоров с русского на английский и наоборот. объем писем может быть разный в среднем 1000 - 2000 символов переговоры с 2 иностранными компаниями.
Нужно сверстать новогоднюю одежду для сайта + переверстать часть главной. см. картинки