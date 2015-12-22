Vladislav1707

Для подготовки и проведения интервью требуются интервьюер из Москвы Дата интервью: 04.09.2016 Место: Москва Время: 15.00 Продолжительность: интервью 20 минут (общая продолжительность 1 час) Тема: Интервью с директором юридического бюро (предварительный текст будет выслан) Пол журналиста: женский возраст до 35 лет Доп. ...