Vladislav1707

Владислав Vladislav1707

 
44 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно Требуется журналист (интервьюер) на одно интервью в Москве

    Для подготовки и проведения интервью требуются интервьюер из Москвы Дата интервью: 04.09.2016 Место: Москва Время: 15.00 Продолжительность: интервью 20 минут (общая продолжительность 1 час) Тема: Интервью с директором юридического бюро (предварительный текст будет выслан) Пол журналиста: женский возраст до 35 лет Доп. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Задача по маркетингу (сегментирование)

    Провести анализ представленных позиционных карт восприятия для рынка ... Создать профиль каждого сегмента, сравнив актуальность каждого из трех критериев между сегментами в таблице (форма прилагается) Используя карты восприятия, сравните 4 сегмента по трем признакам: плотность кластера (количество пустого ...

    Финансовые услугинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад