Vladislav1707

Для подготовки и проведения интервью требуются интервьюер из Москвы Дата интервью: 04.09.2016 Место: Москва Время: 15.00 Продолжительность: интервью 20 минут (общая продолжительность 1 час) Тема: Интервью с директором юридического бюро (предварительный текст будет выслан) Пол журналиста: женский возраст до 35 лет Доп. ...
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- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Провести анализ представленных позиционных карт восприятия для рынка ... Создать профиль каждого сегмента, сравнив актуальность каждого из трех критериев между сегментами в таблице (форма прилагается) Используя карты восприятия, сравните 4 сегмента по трем признакам: плотность кластера (количество пустого ...Финансовые услугинет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
[b]Исполнитель должен владеть навыками проектного управления и иметь опыт работы составления паспорта проекта и его выполнения. [/b]Управление проектаминет заявокЗакрыт8 лет назад