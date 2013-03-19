Vlaz

Владимир Vlaz

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Зибольд Владимир Владимирович

Образование

2000 - 2006 гг. Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Добролюбова

Факультет Английского Языка (ФАЯ)

Специальность - Документоведение и документационное обеспечение управления

Знание языков

Английский – продвинутый уровень

Немецкий – средний уровень

Опыт работы

Январь 2013 – наст.вр.

переводчик-фрилансер

- перевод различной технической документации, описаний программ, статей по IT-тематике

- перевод бизнес-документов (договора, деловые письма, пресс-релизы и т.п.)

- перевод и локализация сайтов

- перевод новостных статей

Online Media Technologies Ltd (www.avs4you.com)

Октябрь 2009 — Декабрь 2012

менеджер службы поддержки клиентов:

- консультирование клиентов по техническим и финансовым вопросам

- взаимодействие с отделами маркетинга, разработки, тестирования для решения проблем клиентов

- администрирование форума технической поддержки на сайте компании

Волжское информационное телеграфное агентство ВинТА (www.vinta.info)

Август 2006 - Июнь 2009

журналист/переводчик:

- мониторинг крупнейших зарубежных новостных сайтов и агентств

- отслеживание наиболее популярных и громких зарубежных новостей

- перевод новостей с английского языка

Ключевые навыки и знания

- уверенное знание английского языка

- хорошее владение техническим английским (IT, компьютеры)

- хорошее владение деловым английским

- опыт работы в английской IT-компании (www.avs4you.com)

- опыт работы в СМИ

- опыт перевода технической документации, статей, новостей и др.

Отзывы заказчиков

casualife
Ульяна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Проверка резюме
Работа была выполнена качественно и в срок. Владимир не только проверил качество перевода резюме с русского на английский язык, уточнил формулировки, но и обратил внимание на вещи, связанные с правильным составлением резюме и дописал их. Спасибо!
Хороший заказчик. Приятно работать.
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Проверка информации
Владимир выполнил задание в тот день, когда договаривались (была жесткая привязка по времени выполнения). Работой остались довольны.
Адекватный заказчик. Хорошо оплачивает работу.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга