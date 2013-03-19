Зибольд Владимир Владимирович
Образование
2000 - 2006 гг. Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Добролюбова
Факультет Английского Языка (ФАЯ)
Специальность - Документоведение и документационное обеспечение управления
Знание языков
Английский – продвинутый уровень
Немецкий – средний уровень
Опыт работы
Январь 2013 – наст.вр.
переводчик-фрилансер
- перевод различной технической документации, описаний программ, статей по IT-тематике
- перевод бизнес-документов (договора, деловые письма, пресс-релизы и т.п.)
- перевод и локализация сайтов
- перевод новостных статей
Online Media Technologies Ltd (www.avs4you.com)
Октябрь 2009 — Декабрь 2012
менеджер службы поддержки клиентов:
- консультирование клиентов по техническим и финансовым вопросам
- взаимодействие с отделами маркетинга, разработки, тестирования для решения проблем клиентов
- администрирование форума технической поддержки на сайте компании
Волжское информационное телеграфное агентство ВинТА (www.vinta.info)
Август 2006 - Июнь 2009
журналист/переводчик:
- мониторинг крупнейших зарубежных новостных сайтов и агентств
- отслеживание наиболее популярных и громких зарубежных новостей
- перевод новостей с английского языка
Ключевые навыки и знания
- уверенное знание английского языка
- хорошее владение техническим английским (IT, компьютеры)
- хорошее владение деловым английским
- опыт работы в английской IT-компании (www.avs4you.com)
- опыт работы в СМИ
- опыт перевода технической документации, статей, новостей и др.