Vyacheslave

Ищем исполнительного специалиста (или команду), который готов работать на постоянной основе в долгосрочной перспективе. Работать придется качественно и с минимальным ТЗ. Необходимо выпекать лэндинги на Платфоме LP, точно в срок. Есть прототипы (сайты которые уже работают) нужно придерживаться ...
Я являюсь исполнительным директором компании ООО "Проф Инфо Продукт"
Не хочется банальных слов и бла-бла обещаний.
Наша компания, молодая, нам 7 лет.
Занимаемся розничной торговлей детских и топовых (трендовых) товаров.
Более 20 интернет проектов детской тематики и это не придел.
Планируем войти оптовый рынок детских товаров.
Есть свое производство детской мебели и текстиля для комнат.
В нашей компании трудятся, и получают кайф от своей работы 40 человек.
Компания имеет клиентоориентированный сервис, и не плохо маневрируют в условиях российской действительности.
Мы гордимся своими сотрудниками и его вкладом в общее дело.
Компания семейная и чтит семейные ценности. В нашей команде нет эгоистов и ленивых.
Мы любим то, чем занимаемся. Ждем в нашу команду, сильных и хотящих чему-то научится и преуспеть в карьере и жизни людей.
Наши ведущие проекты :
И, это еще не все...
- $130Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад