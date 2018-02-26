Vyacheslave

Обо мне:

Я являюсь исполнительным директором компании ООО "Проф Инфо Продукт"

Не хочется банальных слов и бла-бла обещаний.

Наша компания, молодая, нам 7 лет.

Занимаемся розничной торговлей детских и топовых (трендовых) товаров.

Более 20 интернет проектов детской тематики и это не придел.

Планируем войти оптовый рынок детских товаров.

Есть свое производство детской мебели и текстиля для комнат.

В нашей компании трудятся, и получают кайф от своей работы 40 человек.

Компания имеет клиентоориентированный сервис, и не плохо маневрируют в условиях российской действительности.

Мы гордимся своими сотрудниками и его вкладом в общее дело.

Компания семейная и чтит семейные ценности. В нашей команде нет эгоистов и ленивых.

Мы любим то, чем занимаемся. Ждем в нашу команду, сильных и хотящих чему-то научится и преуспеть в карьере и жизни людей.

Наши ведущие проекты :

https://magictrack-kids.ru/

https://truetouchglove.ru/

https://mybottlebuy.ru/

https://bunchemsbuy.ru/

http://kupivigvam.ru/

https://mijiascooter.ru/

https://www.glovesgenie.ru/

https://begovelkids.ru/puky

https://kupiznatok.ru/

https://multikub.ru/

https://creopop3d.ru/

https://pleo-toy.ru/

https://polyes3d.ru/

И, это еще не все...