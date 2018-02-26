Vyacheslave

Вячеслав Vyacheslave

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обо мне:

Я являюсь исполнительным директором компании ООО "Проф Инфо Продукт"

Не хочется банальных слов и бла-бла обещаний.

Наша компания, молодая, нам 7 лет. 

Занимаемся розничной торговлей детских и топовых (трендовых) товаров.

Более 20 интернет проектов детской тематики и это не придел.

Планируем войти оптовый рынок детских товаров. 

Есть свое производство детской мебели и текстиля для комнат. 

В нашей компании трудятся, и получают кайф от своей работы 40 человек.

Компания имеет клиентоориентированный сервис, и не плохо маневрируют в условиях российской действительности.

Мы гордимся своими сотрудниками и его вкладом в общее дело. 

Компания семейная и чтит семейные ценности. В нашей команде нет эгоистов и ленивых. 

Мы любим то, чем занимаемся. Ждем в нашу команду, сильных и хотящих чему-то научится и преуспеть в карьере и жизни людей.

Наши ведущие проекты : 

https://magictrack-kids.ru/ 

https://truetouchglove.ru/ 

https://mybottlebuy.ru/ 

https://bunchemsbuy.ru/ 

http://kupivigvam.ru/ 

https://mijiascooter.ru/ 

https://www.glovesgenie.ru/ 

https://begovelkids.ru/puky 

https://kupiznatok.ru/ 

https://multikub.ru/ 

https://creopop3d.ru/ 

https://pleo-toy.ru/ 

https://polyes3d.ru/ 

И, это еще не все...

  • Создание лендингов на платформе LP от 7000 руб.

    $130

    Ищем исполнительного специалиста (или команду), который готов работать на постоянной основе в долгосрочной перспективе.  Работать придется качественно и с минимальным ТЗ.  Необходимо выпекать лэндинги на Платфоме LP, точно в срок.  Есть прототипы (сайты которые уже работают) нужно придерживаться ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад