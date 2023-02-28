WATF

Матвей WATF

 
28 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ebragim31
25 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$4
10 баллов
7 месяцев назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта
все отлично