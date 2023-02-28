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Матвей
WATF
WATF
28 лет
Россия
/
Москва
год на
фриланс
-бирже
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей Алексевв
ebragim31
25 лет
Украина
10 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$4
10 баллов
7 месяцев назад
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Отзывы заказчиков
1
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