WArt

Влад Лукьянов WArt

 
39 летРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Кто здесь?

Разрабатываю скины(шаблоны) для электронных магазинов, а также сайты, логотипы и т.д.

Опыт работы в сфере дизайна 8 лет. Более 3х лет опыта работы дизайнером в компании, занимающейся разработками в области электронной коммерции.

Знания и навыки:

- Adobe PhotoShop

- HTML(W3C), CSS, Responsive Layout

1 час работы - $35

Дизайн шаблона магазина или макета - от 18 часов.

Первые результаты работы - через 3-4 дня.

Желательна частичная предоплата.

Ответственность за выполнение работ гарантирую.

HTMLCSS
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Отзывы заказчиков
Nost
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Создание дизайна для свадебной книги
Серьезный подход к работе. Постоянно находится в контакте, реагирует на требования. С работой справился. Рекомендую.
Работал несколько лет, все без задержек и в срок.
Ответный отзыв
User2
Гость 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Шаблон Avalonshop v2.9
Хорошие качества в одном человеке - обязательность , пунктуальность. Как специалист справился с тех.заданием на 10 баллов.
Рекомендую.
Ответный отзыв
rocketware
Андрей 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
14 отзывов(-1)
$7
10 баллов
17 лет назад
Баннер для Rocketware
Идеальное соотношение качество / цена. Был рад продолжить сотрудничество
Второй раз встречаемся, никаких проблем. О доверии можно не беспокоиться - мгновенная оплата + приятное общение и понимание. Спасибо.
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iceberg
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Макет сайта машиностроительного завода
Хороший дизайнер. Выполнил работу качественно, а главное в срок. Рекомендуем.
Рекомендую.
Ответный отзыв
rocketware
Андрей 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
14 отзывов(-1)
$15
10 баллов
17 лет назад
Стандартная шапка для Joomla сайта
Работа сделано очень качественно и креативно... именно так, как я себе это представлял. Были предложены сразу несколько вариантов. Рекомендую.
Отличный заказчик, обо всем можно с легкостью договориться. Рекомендую.
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