Кто здесь?

Разрабатываю скины(шаблоны) для электронных магазинов, а также сайты, логотипы и т.д.

Опыт работы в сфере дизайна 8 лет. Более 3х лет опыта работы дизайнером в компании, занимающейся разработками в области электронной коммерции.

Знания и навыки:

- Adobe PhotoShop

- HTML(W3C), CSS, Responsive Layout

1 час работы - $35

Дизайн шаблона магазина или макета - от 18 часов.

Первые результаты работы - через 3-4 дня.

Желательна частичная предоплата.

Ответственность за выполнение работ гарантирую.