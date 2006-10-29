Кто здесь?
Разрабатываю скины(шаблоны) для электронных магазинов, а также сайты, логотипы и т.д.
Опыт работы в сфере дизайна 8 лет. Более 3х лет опыта работы дизайнером в компании, занимающейся разработками в области электронной коммерции.
Знания и навыки:
- Adobe PhotoShop
- HTML(W3C), CSS, Responsive Layout
1 час работы - $35
Дизайн шаблона магазина или макета - от 18 часов.
Первые результаты работы - через 3-4 дня.
Желательна частичная предоплата.
Ответственность за выполнение работ гарантирую.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Furniture Zen Cart Theme547 просмотров
- Шаблон для CS-Cart241 просмотр
- Help Desk - ситсема поддержки клиентов224 просмотра
- Интернет-магазин продажи шаблонов198 просмотров
- Zen Cart257 просмотров
- Шаблон для электронного магазина259 просмотров
- Шаблон для электронного магазина322 просмотра
- Шаблон для электронного магазина284 просмотра
- Шаблон для электронного магазина307 просмотров
- Шаблон для электронного магазина265 просмотров
- Шаблон для электронного магазина287 просмотров
- Без названия304 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
17 лет назад
Серьезный подход к работе. Постоянно находится в контакте, реагирует на требования. С работой справился. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работал несколько лет, все без задержек и в срок.
$50
10 баллов
17 лет назад
Хорошие качества в одном человеке - обязательность , пунктуальность. Как специалист справился с тех.заданием на 10 баллов.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$7
10 баллов
17 лет назад
Идеальное соотношение качество / цена. Был рад продолжить сотрудничество
Ответный отзыв
Второй раз встречаемся, никаких проблем. О доверии можно не беспокоиться - мгновенная оплата + приятное общение и понимание. Спасибо.
$50
10 баллов
17 лет назад
Хороший дизайнер. Выполнил работу качественно, а главное в срок. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$15
10 баллов
17 лет назад
Работа сделано очень качественно и креативно... именно так, как я себе это представлял. Были предложены сразу несколько вариантов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, обо всем можно с легкостью договориться. Рекомендую.