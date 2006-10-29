iceberg

Станислав Иванов iceberg

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвинуть сайт в топ-10

    Сайт www.wmbysms.ru нужно продвинуть на максимально выгодные позиции по следующим запросам: - пополнение webmoney через sms (19) - webmoney sms (15) - webmoney через sms (19) - пополнение webmoney sms (32) - webmoney за sms (41) - пополнение webmoney (45) В ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка сайта обменника, логотип

    Нужно переделать шапку вместе с верхним меню и подвал сайта www.wmbysms.ru подобрать цвета чтобы сочетались с центральной частью, пример таблиц: http://wmbysms.ru/tariffs/ Как оказалось "дизайнер", который делал мне дизайн этого сайта, просто тупо слизал его с аналогичного ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполение базы товаров

    $50

    Нужно ввести в базу описание товаров. Всех моторов mercury от сюда: http://www.aquadrive.ru/catalog/26/ 2 фото (маленькое, большое), описание, таблица. Оплата 10р. за описание 1 товара.

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Кнопка 88х31 для рейтинга сайтов (дизайн)

    Нужно сделать дизайн кнопочки-счетчика 88х31 в нескольких цветовых решения для рейтинга сайтов. На кнопке 3 цифры: общее колличество хостов, хиты за сегодня, хосты за сегодня. Можно попробовать 4 добавить - общее кол-во хитов. Желательно иметь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интерактивная карта

    Есть карта в векторном формате, на ней 16 точек. Нужно сделать: мигает точка в зависимости от параметра переменной в адресной строке, кооментарий к точке "всплывающий" при наведении, переход на заданную страницу при нажатии.

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
WArt
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Макет сайта машиностроительного завода
Рекомендую.
Хороший дизайнер. Выполнил работу качественно, а главное в срок. Рекомендуем.
Ответный отзыв
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редизайн mp3 сайта
Отличный заказчик! Станислав на протяжении всей работы четко объяснял что где не так, в нужные моменты всегда был онлайн. Работу оплатил сразу после сдачи. С радостью буду работать с ним дальше!
Молодой, но очень перспективный дизайнер. Сразу предложил наработку, которая заинтересовала и помогла принять решение о выборе исполнителя. Работу сделал качественно, в срок, учел все пожелания. С удовольствием буду заказывать еще.
Ответный отзыв