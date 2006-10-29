Нужно комплексное продвижение сайта по посуточной аренде жилой недвижимости (квартир, коттеджей). Регион Россия.
- Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен полный редизайн сайта www.mp3minus.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт www.wmbysms.ru нужно продвинуть на максимально выгодные позиции по следующим запросам: - пополнение webmoney через sms (19) - webmoney sms (15) - webmoney через sms (19) - пополнение webmoney sms (32) - webmoney за sms (41) - пополнение webmoney (45) В ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Нужно переделать шапку вместе с верхним меню и подвал сайта www.wmbysms.ru подобрать цвета чтобы сочетались с центральной частью, пример таблиц: http://wmbysms.ru/tariffs/ Как оказалось "дизайнер", который делал мне дизайн этого сайта, просто тупо слизал его с аналогичного ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
Продвинуть мебельный сайт по запросам: - мебель - офисная мебель - детская мебель - мебель кухни - шкафы - столы - прихожие - кухни - стол компьютерныйПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно ввести в базу описание товаров. Всех моторов mercury от сюда: http://www.aquadrive.ru/catalog/26/ 2 фото (маленькое, большое), описание, таблица. Оплата 10р. за описание 1 товара.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать дизайн кнопочки-счетчика 88х31 в нескольких цветовых решения для рейтинга сайтов. На кнопке 3 цифры: общее колличество хостов, хиты за сегодня, хосты за сегодня. Можно попробовать 4 добавить - общее кол-во хитов. Желательно иметь ...Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть карта в векторном формате, на ней 16 точек. Нужно сделать: мигает точка в зависимости от параметра переменной в адресной строке, кооментарий к точке "всплывающий" при наведении, переход на заданную страницу при нажатии.Веб-программирование27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо доработать сушествующий макет-заготовку, возможно сделать новый. P.S. ищется дизайнер для продолжительного сотрудничества.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад