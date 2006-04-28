WProgrammers

Гость WProgrammers

 
41 годРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Образование: высшее, специальность информатика

Опыт работы: 3 года.

Возраст: 24 года.

Характер работы: удаленная.

Имею опыт работы:

Системное программирование, прикладное программирование;

Языки:

-Delphi (3-7)

-Microsoft Visual C++ ( " 6.0 " , " .NET ")

-PHP( имею собственную библиотеку базовых классов и функций )

-JavaScript

-Microsoft Visual Basic ( " 6.0 " , " .NET ")

-средства гипертекстовой разработки( HTML , DHTML )

-средства СУРБД( SQL-совместимые )

-опыт работы с библиотекой WIN 32 API.

- платформы - .Net, COM/COM+;

- знание принципов ООП и шаблонов проектирования.

Участие а проектах:

- 3 года на должности (PHP,outlook,VB[A]) программиста в IT компании "Sagasoft" .

-программа удаленного администрирования (Internet,Intranet), Delphi 6 + Win32 API.

-интерпретатор Windows команд, Delphi 5 + Win32 API.

-математический пакет MiniMath (на падобе пакета "Mathematica"), Visual C++ 6.0, ООП , с использованием шаблонов.

Личные качества : ответственность, работоспособность.

Проекты в которых я принимал участие вы можете найти на сайтах:

- www.sagasoft.com

- www.itgrp.net

PHPJavascriptHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
jujava
Гость 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$50
0 баллов
18 лет назад
Необходимо вывернуть каталоги с автозапчастями
Человек, трое суток что-то делал непонятное мне и в итоге прислал мне файлы запароленные и попросил расплатиться с ним, я расплатился после чего человек пропал и ни слуху и не духа от него! Я просто огорчен, не суть важная деньги - самое ужасное он время протянул и ничего не сделал а денег поимел - осторожнее он машеник!
ANDLL
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$25
0 баллов
18 лет назад
Удаленная работа: JavaScript+HTML
Приведу только текст беседы по ICQ. А там сами судите andll (08:51 PM) : добрый день andll (09:06 PM) : добрый день stn (09:06 PM) : Здравствуйте andll (09:06 PM) : http://weblancer.net/projects/5235.html Слышали про такое? stn (09:07 PM) : Вы по поводу чего? andll (09:08 PM) : гмм. Вы знаете про сайт weblancer.net? andll (09:09 PM) : вы оставляли предложение на сайте weblancer.net по поводу проекта "Удаленная работа: JavaScript+HTML"? andll (09:11 PM) : ? stn (09:12 PM) : Ну, вроде вы ко мне в ICQ постучали. Или нет? andll (09:12 PM) : стучали. ЧТо значит вроде????? andll (09:13 PM) : вас интересует этот проект или нет? stn (09:13 PM) : Какой проект, у нас много проектов. Скажите про какой именно вы хотите поговорить. andll (09:13 PM) : Удаленная работа: JavaScript+HTML andll (09:14 PM) : вы не могли чуточку побыстрее набирать текст? stn (09:14 PM) : Могу andll (09:15 PM) : потрудитесь, пожалуйста andll (09:15 PM) : вы поняли, о чем идет речь? stn (09:15 PM) : Уже потрудился stn (09:15 PM) : Нет, у меня много работы, прошу вас - говорите что вы хотели! andll (09:15 PM) : аааа andll (09:15 PM) : нет, это вы хотели, а если не хотели, до свидания stn (09:16 PM) : ЧТО ХОТЕЛ! andll (09:17 PM) : вы сходили по этой ссылке: http://weblancer.net/projects/5235.html ? stn (09:17 PM) : :-\