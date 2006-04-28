WProgrammers

Образование: высшее, специальность информатика
Опыт работы: 3 года.
Возраст: 24 года.
Характер работы: удаленная.
Имею опыт работы:
Системное программирование, прикладное программирование;
Языки:
-Delphi (3-7)
-Microsoft Visual C++ ( " 6.0 " , " .NET ")
-PHP( имею собственную библиотеку базовых классов и функций )
-JavaScript
-Microsoft Visual Basic ( " 6.0 " , " .NET ")
-средства гипертекстовой разработки( HTML , DHTML )
-средства СУРБД( SQL-совместимые )
-опыт работы с библиотекой WIN 32 API.
- платформы - .Net, COM/COM+;
- знание принципов ООП и шаблонов проектирования.
Участие а проектах:
- 3 года на должности (PHP,outlook,VB[A]) программиста в IT компании "Sagasoft" .
-программа удаленного администрирования (Internet,Intranet), Delphi 6 + Win32 API.
-интерпретатор Windows команд, Delphi 5 + Win32 API.
-математический пакет MiniMath (на падобе пакета "Mathematica"), Visual C++ 6.0, ООП , с использованием шаблонов.
Личные качества : ответственность, работоспособность.
Проекты в которых я принимал участие вы можете найти на сайтах: