WProgrammers

Человек, трое суток что-то делал непонятное мне и в итоге прислал мне файлы запароленные и попросил расплатиться с ним, я расплатился после чего человек пропал и ни слуху и не духа от него! Я просто огорчен, не суть важная деньги - самое ужасное он время протянул и ничего не сделал а денег поимел - осторожнее он машеник!