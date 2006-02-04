Необходимо разработать дизайн сайта для туристической компании сайт будет посвящен СИНГАПУРУ: туры, экскурсии, специальные предложения, горящие туры, общая информация
- Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно изображение КОРОНЫ (которую на голове носят) - должна быть строгая, без всяких излишествЛоготипы и Знаки26 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо пропарсить зашифрованные базы данных и вытащить из них инфу!Базы данных1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Привет! Хотел у Вас узнать не занимается ли кто такими заказами как "выгрузить" все данные из определенных программ по автозапчастям? Таким как ЕТКА и другие интересуют каталоги ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей по брендам: БМВ, МЕРС, ОПЕЛЬ, ВВ, АКУРА, ХОНДА и другие! ...Базы данных1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Самописная конфигурация для 1с 8.0. Необходимо исправить ошибки по списанию материалов, по формированию аналитических таблиц, добавить несколько видов отчетов, проверить корректность формирования текущих отчетов и исправить ошибки. Рассматривается вопрос об одноразовом исправлении ошибок и/или постоянном обслуживании. Необходимо обязательное ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходима Он-лайн версия таких программ по автозапчастям как TcDoc и Etka. Т.е. каталоги запчастей будут использоваться на сайтах.Поиск информации6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо пофиксить ошибки которые возникают при работе с 1С - ошибки укажу какие, 1С сконфигурирована для автосервиса + возможно дальнейрее развитие и поддержка 1СПрикладное ПО26 заявокЗакрыт18 лет назад
Имеется порядка 14 доменов, каждый домен направлен на каждый автомобильный бренд иномарок, необходимо продвижение каждого сайта по автобренду - увеличение посещаемости ресурсов, по ключевым словам: "запчасти+бренд", и все другие слова связанные с ремонтом, продажей и ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт18 лет назад
НУжна карта метро на флеше, что бы при наводе на станцию метро, эта точка увеличивалась и ее можно было бы отметить, для дальнейшей ее передачи через веб-форму, т.к. производится поиск по карте метро, навели указатель, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад