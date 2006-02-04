Привет! Хотел у Вас узнать не занимается ли кто такими заказами как "выгрузить" все данные из определенных программ по автозапчастям? Таким как ЕТКА и другие интересуют каталоги ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей по брендам: БМВ, МЕРС, ОПЕЛЬ, ВВ, АКУРА, ХОНДА и другие! ...