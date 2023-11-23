Необходим баннер для YouTube с текстом 'WHAT IS wtgspain.com'. Включите логотип и используйте предоставленные изображения. Обязательное требование – наличие портфолио. Стоимость выполнения 500 грн за один баннер.
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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- Баннеры11 заявокОткрыт2 дня назад
- $1000
WTG MEDIA PRODUCTION запрошує відеомонтажера з досвідом 2 роки для стабільної віддаленої співпраці. Необхідні знання Premiere Pro, DaVinci Resolve. Очікується монтаж 2–5 відео на тиждень, вміння підбирати музику та працювати з анімацією. Дедлайни та відповідальність обов'язкові.Видеомонтаж5 заявокЗакрытмесяц назад
Шукається французький перекладач на постійній основі. Вимоги: великий досвід, рівень advanced, знайомство з тематикою нерухомості, сталість та відповідальність. Ідеальний кандидат має володіти високими навичками перекладу та бути готовим до тривалої співпраці.Переводы6 заявокЗакрыт2 года назад