WTG MEDIA PRODUCTION запрошує відеомонтажера з досвідом 2 роки для стабільної віддаленої співпраці. Необхідні знання Premiere Pro, DaVinci Resolve. Очікується монтаж 2–5 відео на тиждень, вміння підбирати музику та працювати з анімацією. Дедлайни та відповідальність обов'язкові.