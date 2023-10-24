Надо перевести на английский три протокола. Хотелось бы получить такой же формат документа, ну или приближенный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібен французький перекладач (на постійній основі).
ВИМОГИ:
• великий досвід;
• рівень advanced та вище;
• знайомий з тематикою "нерухомості";
• сталість та відповідальність;
УВАГА:
Пишіть будь ласка на пряму WhatsApp, Telegram, Viber
+34611058253
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