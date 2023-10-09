Потрібен перекладач

Щоденні вимоги: 1. Прочитайте наданий вміст і зробіть деяке термінологічне дослідження 2. Перекладіть матеріал з англійської на УКРАЇНУ 3. Переконайтесь, що перекладений текст зберігає оригінальний тон і значення. 4. Перехресні посилання на спеціалізовані словники та програмне забезпечення для перекладу для оцінки якості перекладу. 5. Перевірте точність граматики, орфографії та пунктуації перекладених документів. 6. Зверніться до внутрішньої команди та клієнтів, щоб переконатися, що переклад відповідає їхнім очікуванням. 7. Під час редагування вмісту майте на увазі, що його оригінальний формат (наприклад, гарнітура та структура) має бути збережено. Обов’язкові умови: 1. Досконале володіння українською та англійською мовами 2. Знання мови, орфографії та пунктуації та здатність бездоганно вичитувати документи 3. Мати досвід перекладу з англійської на УКРАЇНСЬКУ принаймні рік 4. Windows ноутбук або настільний комп’ютер і надійне підключення до Інтернету