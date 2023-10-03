Перекласти текст з української на англійську (2400 знаків)

Ищем человека, кто может помочь в настройке сдачи апараментов на booking.com, airbnb. У кого есть опыт и кто хорошо рабирается в этом. Нужно оптимизировать несколько объявлений апартаментов по сдачу. Кто может помочь, напишите, работу можно ...