Переклад текстів про препарати на англійську (тільки для перекладачів)

Є сайт компанії, тексти з медичним нахилом.

Є також інструкції для препаратів - 43 препарати (приблизно по 1,5-2 сторінки на одну інструкцію), їх теж треба перекласти.

Чекаю заявки від професійних перекладачів. Заявки "володію великою кількістю мов" та "сталкивалась с медикаментами" розглянуті не будуть.

Яка ваша ціна за 1000 символів, який ваш досвід роботи з цією темою?