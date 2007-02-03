Человек помимо ТЗ хотел ещё админку и дизайн, сроки были с 16 до 00 часов, поэтому в 4 раза. На ходу менялись запросы, постоянные наезды что надо быстрее, а то заказчик его штрафовал. На меня были наезды т.к. предыдущий программист за 10 дней ни чего не сделал, а я оказался человеком над которым просто реально оторвались как будто я продинамил эти 10 дней! Я не спал 2-ое суток старался как можно быстрее сделать проект, в замен получил много притензий что то это не так считает то то не так, в ТЗ всего несколько формул а надо было столько ещё самому догадатся. Я конечно виноват в том что бегло прочитал ТЗ перед тем как брать проект. Поэтому отдал всё что наработал несмотря на отрицательный отзыв заказчика. Но вот по поводу что я херовый программист, тут Вы Алексей уж очень переборщили! Давайте покажем всем исходный код! И вы над теме строчками где считаете что я херовый программист подпишите обосновывая почему! Ошибки есть у всех, если бы у меня были те 10 дней которые давали предыдущему программисту, то я бы всё перепроверил миллион раз! А то вы же хотели всё быстро показывать каждый 10 минут результат на сервере... А связь я прервал потому что я больше не соберался терпеть ваши наезды! Выв получили исходники 90% работы из ТЗ а вот админку и дизайн пусть пишет кто-то другой за 100$ и вообще я считаю вы пуступили очень не хорошо джентельмен вы наш. Заказ был из Москвоского банка "Гагарин" неужели у них бюджет на такие проекты 100$ помоему вы хотели просто пожевится так вот и брать с вас надо было не меньше 500$ !