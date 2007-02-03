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NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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Отзывы заказчиков
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$0
1 балл
16 лет назад
Модицифировать антилич от smsproxy
Работяги!
Ispanec_Migel
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Оплата товара СМСками
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
t1lan
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Партёрка с SMS оплатой
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$80
0 баллов
17 лет назад
Скрипт партнерской программы
Постоянный перенос сроков сдачи проекта. Задержка проекта уже более месяца, что дороже чем деньги! Программист пропал, не выходит на связь..
adkuper
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Срочный минипроект. PHP. Срок - сегодня
Категорически не рекомендую работать с этим фрилансером. 1) Не умеет оценивать свои силы при оценке задачи 2) Не умеет программировать (Извини Ваня, но это факт, учиться тебе еще и учиться) 3) Не умеет читать ТЗ в упор 4) Сорвал сроки проекта в 4!!! раза и не завершил проект 5) Не смог завершить задачу и просто перестал выходить на связь Можно дальше много говорить, но лучше снять шляпу и помолчать. Я был против фриланса и после такого проекта еще более утвердился в этом мнении. Не умеете вы господа работать и отвечать за свои слова не умеете.
Человек помимо ТЗ хотел ещё админку и дизайн, сроки были с 16 до 00 часов, поэтому в 4 раза. На ходу менялись запросы, постоянные наезды что надо быстрее, а то заказчик его штрафовал. На меня были наезды т.к. предыдущий программист за 10 дней ни чего не сделал, а я оказался человеком над которым просто реально оторвались как будто я продинамил эти 10 дней! Я не спал 2-ое суток старался как можно быстрее сделать проект, в замен получил много притензий что то это не так считает то то не так, в ТЗ всего несколько формул а надо было столько ещё самому догадатся. Я конечно виноват в том что бегло прочитал ТЗ перед тем как брать проект. Поэтому отдал всё что наработал несмотря на отрицательный отзыв заказчика. Но вот по поводу что я херовый программист, тут Вы Алексей уж очень переборщили! Давайте покажем всем исходный код! И вы над теме строчками где считаете что я херовый программист подпишите обосновывая почему! Ошибки есть у всех, если бы у меня были те 10 дней которые давали предыдущему программисту, то я бы всё перепроверил миллион раз! А то вы же хотели всё быстро показывать каждый 10 минут результат на сервере... А связь я прервал потому что я больше не соберался терпеть ваши наезды! Выв получили исходники 90% работы из ТЗ а вот админку и дизайн пусть пишет кто-то другой за 100$ и вообще я считаю вы пуступили очень не хорошо джентельмен вы наш. Заказ был из Москвоского банка "Гагарин" неужели у них бюджет на такие проекты 100$ помоему вы хотели просто пожевится так вот и брать с вас надо было не меньше 500$ !
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