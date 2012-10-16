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Андрей
Web-developer911
Web-developer911
32 года
Украина
/
Львов
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Александр Переверзев
silence
43 года
Украина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва
$90
10 баллов
11 лет назад
Создать 4 сайта-одностраничника
Андрей сделал работу быстро и качественно. Буду по возможности обращаться дальше.
Отличный заказчик, оплатил в срок. хорошая постановка задачи, приятный в общении. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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