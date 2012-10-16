Web-developer911

Андрей Web-developer911

 
32 годаУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
silence
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Создать 4 сайта-одностраничника
Андрей сделал работу быстро и качественно. Буду по возможности обращаться дальше.
Отличный заказчик, оплатил в срок. хорошая постановка задачи, приятный в общении. Рекомендую!
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