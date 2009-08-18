Нужно написать граббер статей с http://xuk.ru/story.html. Граббер должен сохранять все спарсенные статьи в один файл .txt Названия сохранять он не должен. Предлагаем...
Веб-программирование20 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужно написать граббер статей с http://xuk.ru/story.html. Граббер должен сохранять все спарсенные статьи в один файл .txt Названия сохранять он не должен. Предлагаем...
Нужно написать парсер сайтов на DLE из выдачи Гугл или Яндекс.
Нужна спамилка комментариев на ДЛЕ сайтах. Возможности: авторегистратор аккаунтов, подключение anti-captcha. + нужен парсер сайтов на ДЛЕ из выдачи гугла или янедкса. Жду предложений... ...