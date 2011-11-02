Здравствуйте! Если Вы читаете это, значит Вы зашли в мое портфолио. Раз Вы зашли в мое портфолио, значит я Вас чем то заинтересовал :). Это прекрасно, и сейчас я попробую убедить Вас, что Вам нужен именно я.

Основной плюс при работе со мной - скорость выполнения. Посмотрите мое портфолио - более 20 работ. Это при том что я выставил на показ не все свои работы. И все это я сделал за 1 год, работаю на две вэб студии. И то, что я делаю работу быстро, отнюдь не значит, что я делаю ее некачественно. Отнюдь, к своей работе я отношусь очень бережно, не бросаю проекты на пол пути.

Что я могу/знаю - Php, mysql, ajax, xhtml, css etc.

Верстаю, как таблично так и блочно, с соблюдением стандартов и кроссбраузерностью от 3х основных браузеров (FF3, IE7, Opera) и выше (+Safari, Chrome etc)

Программирую (Php OOP) - мой основной вид деятельности.

Так же быстро разбираюсь с чужим кодом, но этим меня нужно очень сильно заинтересовать

Работаю я только после подробного составления ТЗ, утверждения его заказчиком (чтобы не было эксцессов типа "А я вас просил, а вы не сделали).

О цене со мной всегда можно договориться, да и не только о цене. Я вообще общительный добрый парень, который любит свою работу и любит профессиональное общение с клиентами.

Обращайтесь ко мне, и Вы увидите, что создание сайта - простой процесс (для Вас конечно же :) )

email:

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