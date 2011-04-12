Нужен верстальщик, Днепропетровск, Украина

Веб-программист для выполнения постоянных заказов. Желательные навыки: CMS - Drupal, Joomla, Bitrix, UMI(по указанным системам не просто установка/настройка, а верстка шаблонов и написание своих модулей) Фреймворки - jQuery, CodeIgniter Знание PHP5(OOП), понимание MVC, HTML, CSS, MySQL. Пожалуйста опишите подробно всё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший верстальщик на сдельной основе.
Показывайте портфолио, называйте сроки, цены за главную + внутренние.
- Похожие заказы
- $800HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
В компанию CronoPay, специализирующийся на интеренет процессинге платежей по кредитным картам, требуется Dthcnfkmobr/ Обязанности Верстка внутренних и внешних проектов компании. Требование Опыт работы: от 3-х лет. Знание технологий: XHTML, CSS – обязательно; JavaScript, XML, XSLT – желательно. Навыки: симантическая, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, коллеги В связи с увеличением притока заказов, требуются адекватные верстальщики под CMS Joomla, Drepal, Wordpress, Bitrix и т.д. Присылайте свои резюме на почту - [email protected] Цены просьба не завышать - сам верстальщик, поэтому могу адекватно оценить стоимость ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть часть проектов какие сам не успеваю делать, поетому ищу помощника. Нужен человек с отзывами и портфолио. В аську не стучать, выберу сам! п.с. очень хорошо, если есть знание какихто языков программирования!HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Новая студия дизайна приглашает специалистов на удаленную работу в команде. На данный момент нам нужен HTML Верстальщик для разработки сайтов на основе CMS Битрикса. Требования к кандидатам: • Отличное знание CMS Битрикс; • Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Приветствую! В команду требуется верстальщик PSD -> xHTML, оплата почасовая $5-$8 в час. Планируемый старт проекта в течении 1-2 недель, скорее всего конец следующей недели (~15 Апреля). Пишите свои предложения и ссылки на то что вы сделали. Спасибо.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен html, css, php, javascript, mysql мастер для поддержки существующих сайтов и помошник в доработке строящихся. То есть мастер по мелочам и не всегда самым легким. Задачи: - Заменять какие-то тексты на сайте, картинки в html ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянное сотрудничество требуется HTML верстальщик. знание JAVA SCRIPT приветствуется. Прошу сразу озвучивать свои условия (сроки, цены, расчет...). Работа удаленно.HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуеться человек который будет отвёрстывать макеты и насаживать их на различные СМSHTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик HTML. Опыт работы обязателен. Кроссбраузерная верстка, CSS, XHTML, JS, AJAX, JQUERY. От Вас - цены и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад