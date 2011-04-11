HTML-верстальщик под Битрикс

Приветствую! В команду требуется верстальщик PSD -> xHTML, оплата почасовая $5-$8 в час. Планируемый старт проекта в течении 1-2 недель, скорее всего конец следующей недели (~15 Апреля). Пишите свои предложения и ссылки на то что вы сделали. Спасибо.