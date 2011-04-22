Требуется верстальщик под CMS

HTML-версткаЗакрыт3 заявки292 просмотра
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Здравствуйте, коллеги

В связи с увеличением притока заказов, требуются адекватные верстальщики под CMS Joomla, Drepal, Wordpress, Bitrix и т.д.

Присылайте свои резюме на почту - [email protected]

Цены просьба не завышать - сам верстальщик, поэтому могу адекватно оценить стоимость работы.

P.S.

Требования - присутствие в сети не менее 7 часов в день. Ответственность.

Работы очень много.

13 лет назад
studio_46
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
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