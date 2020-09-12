Собираю сайты на Tilda
Оперативно и не дорого собираю оригинальные сайты на Tilda.
Если вам нужен:
- персональный сайт (портфолио);
- корпоративный сайт;
- ландинг;
- промо сайт;
- медиа портал;
- презантация;
обращайтесь, сделаю все быстро и качественно.
Стоимость готового сайта (верстка, дизайн, настройки, публикация) - 7 500 руб.
Сроки 2-4 дня, в зависимости от ТЗ.
Дополнительные услуги:
- подбор и регистрация домена
- подбор контента (фото, видео)
- обработка фото
- написание текстов
Дополнительно оплачивается хостинг на Tilda - 750 руб./месяц, 6 000 руб./год.
Действие аккаунта приостановлено!
Сайты «под ключ»
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