Собираю сайты на Tilda

Оперативно и не дорого собираю оригинальные сайты на Tilda.

Если вам нужен:

- персональный сайт (портфолио);

- корпоративный сайт;

- ландинг;

- промо сайт;

- медиа портал;

- презантация;

обращайтесь, сделаю все быстро и качественно.

Стоимость готового сайта (верстка, дизайн, настройки, публикация) - 7 500 руб.

Сроки 2-4 дня, в зависимости от ТЗ.

Дополнительные услуги:

- подбор и регистрация домена

- подбор контента (фото, видео)

- обработка фото

- написание текстов

Дополнительно оплачивается хостинг на Tilda - 750 руб./месяц, 6 000 руб./год.