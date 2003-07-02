Кто я без своего костюма? Графический дизайнер, ретушёр, CG-artist и просто хороший исполнитель ;)
Работаю в Adobe Photoshop CC около 5 лет, знаю самые важные его инструменты и функции вдоль и поперёк.
Занимаюсь графическим дизайном.Баннеры, визитки, афиши, обложки, дизайн социальных сетей и т.д. Всю графику, что потребуется вам для продвижения того или иного продукта - сделаю сочно, со вкусом и грамотно ;)
Выполняю разного рода ретушь фотографий.Портретную, предметную, обтравку, цветокоррекцию, реставрацию + колоризацию старых фотографий и другую в зависимости от ваших нужд. Если нужно поправить дефекты на коже, выделить товар на белый фон для интернет-магазина или восстановить застаревшую, но памятную фотографию – это всё ко мне!
Балуюсь художественной обработкой фотографий.Создаю атмосферные арты на основе фотографий в совершенно разных стилях, осуществляя идеи, какие только придут в голову :) Фэнтези, киберпанк, викинги, вампиры - всё это получается путём коллажирования нескольких (а то и десятков) разных фотографий и отрисовки эффектов и светотени. И я всё это умею!
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Портфолио
- Баннеры20 просмотров
- Превью для YouTube-видеороликов15 просмотров
- CG-art, художественная обработка фото18 просмотров
- Портретная ретушь фотографий27 просмотров
- Предметная ретушь фотографий14 просмотров
- Баннеры 217 просмотров
- Превью для YouTube-видеороликов 211 просмотров
- CG-art, художественная обработка фото 25 просмотров
- Реставрация старых фотографий15 просмотров