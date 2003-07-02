Кто я без своего костюма? Графический дизайнер, ретушёр, CG-artist и просто хороший исполнитель ;)

Работаю в Adobe Photoshop CC около 5 лет, знаю самые важные его инструменты и функции вдоль и поперёк.

Занимаюсь графическим дизайном.

Баннеры, визитки, афиши, обложки, дизайн социальных сетей и т.д. Всю графику, что потребуется вам для продвижения того или иного продукта -;)

Выполняю разного рода ретушь фотографий.

Портретную, предметную, обтравку, цветокоррекцию, реставрацию + колоризацию старых фотографий и другую в зависимости от ваших нужд. Если нужно поправить дефекты на коже, выделить товар на белый фон для интернет-магазина или восстановить застаревшую, но памятную фотографию –

Балуюсь художественной обработкой фотографий.

Создаю атмосферные арты на основе фотографий в совершенно разных стилях, осуществляя идеи, какие только придут в голову :) Фэнтези, киберпанк, викинги, вампиры - всё это получается путём коллажирования нескольких (а то и десятков) разных фотографий и отрисовки эффектов и светотени.