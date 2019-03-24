Привет! Давай немного расскажу о себе.
1) Я пишу:
- Тексты для страниц, блогов, сайтов, групп (любая соц. сеть, любой мессенджер);
- Отзывы, описания;
- Посты, комментарии на форумах, в чатах;
- Рекламные тексты.
2) Чем я могу быть еще полезен?
- Контент-менеджер (отвечать за рекламу, контент, клиентов в вашей группе, блоге и тд);
- Любая интернет-подработка (перевести из аудио в текст, из фото в текст, найти картинку и многое другое).
Я прекрасно приспосабливаюсь практически к любой тематике, но в следующих тематиках я особенно силен:
Криптовалюта (абсолютно все, что с ней связано), финансы, финансовые рынки (фондовый рынок, форекс, фьючерсный, спот), бизнес, предпринимательство, саморазвитие, таймменеджмент, здоровье, спорт (почти любой, даже бодибилдинг),
киберспорт (CS:GO, Dota 2, Fifa)
Мое небольшое (это пока что, постоянно пополняется) портфолио:
Готов работать за символическую сумму - это ради драгоценного опыта и для расширения портфолио!
Спасибо за внимание! Всего доброго тебе!