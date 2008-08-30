Нужно сделать титры на русском к музыкальному клипу. Сколько может стоить понятия не имею.
Видеомонтаж22 заявки
Закрыт
15 лет назад
Нужно сделать титры на русском к музыкальному клипу. Сколько может стоить понятия не имею.
1. Если это в принципе возможно, нужно подправить существующий PHP класс, чтобы он корректно обрабатывал русские кодировки (в первую очередь интересует win-1251). Файл в приложении - rss_php.php. Если нельзя в скрипте, то возможно в коде ниже ...
Задача: разработать и сделать пару флэш-баннеров - 468х60 и 150х150.