Whistle

Гость Whistle

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Подправить PHP скрипт

    1. Если это в принципе возможно, нужно подправить существующий PHP класс, чтобы он корректно обрабатывал русские кодировки (в первую очередь интересует win-1251). Файл в приложении - rss_php.php. Если нельзя в скрипте, то возможно в коде ниже ...

    PHPHTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад