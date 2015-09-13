Пишу уникальные, читабельные статьи
Опыт работы копирайтером/рерайтером около 2-х лет.
Более полное портфолио на фри-лансе http://www.free-lance.ru/users/pytachok3.
Согласна для начала поработать за символическую плату + отзыв.
ВСЕГДА РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
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$3
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
нет рейтинга