Пишу уникальные, читабельные статьи

Опыт работы копирайтером/рерайтером около 2-х лет.

Более полное портфолио на фри-лансе http://www.free-lance.ru/users/pytachok3.

Согласна для начала поработать за символическую плату + отзыв.

ВСЕГДА РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!