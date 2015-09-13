Wiki555

Елена Wiki555

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Пишу уникальные, читабельные статьи

Опыт работы копирайтером/рерайтером около 2-х лет.

Более полное портфолио на фри-лансе http://www.free-lance.ru/users/pytachok3.

Согласна для начала поработать за символическую плату + отзыв.

ВСЕГДА РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Отзывы заказчиков

roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание отзывов о товаре
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Cent-10
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Наполнение форума уникальным контентом
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
нет рейтинга