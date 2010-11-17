Wladimir_Iv

Владимир Горбань Wladimir_Iv

 
64 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работаю в Фотошопе более 14 лет

В теме уже более 40 лет.

Фотографировать начал с 1973 года, сначала для души, а с 1984 года фотография начала кормить, помогая основной профессии - инженера-электрика.

С 1999 года начал осваивать Фотошоп и иже с ним. Обязательная компьютерная обработка всех съёмок стала правилом.

Вот уже более 14 лет занимаюсь репортажной, свадебной,, портретной, рекламной съёмкой, разработкой и изготовлением выпускных и свадебных альбомов. Ретушь и реставрация, коллажи и монтажи, дизайн визиток и компакт-дисков - всё делаю тщательно и с удовольствием. Теперь вот и в Интернете. Аудитория расширилась, жду расширения объёмов работ.

За ценами не гонюсь, всех денег не заработаешь, надо и олигархам немного оставить.

Считаю, что только в диалоге можно сделать работу, которая понравится и мне, и Вам. В портфолио работ много, но Вашей работы там нет и быть не может. Это на тему странных отказов "Работы не подошли". Конечно, потому что работы, размещенные в портфолио в своё время подошли другим заказчикам, а Вам подойдет Новая работа, сделанная лично для Вас, и в этом Вы должны поучаствовать. Заказчик всегда прав, если не молчит, и я в своей работе стараюсь эту правоту почувствовать и воплотить.

Photoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$11
10 баллов
13 лет назад
Сделать общее фото из нескольких
Спасибо за отлично проделанную работу. Все сделано на профессиональном уровне, именно так, как я и хотела.
Людмила предоставила интересную работу, в общении была приятной и конструктивной. Оплату произвела всрок и в полном объёме. Сотрудничеством доволен, буду рад новым заказам.
Ответный отзыв
Andrey_R_I
Андрей 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Вырезать изображение
Хорошая аккуратная работа, очень доволен сотруднчеством.
Сотрудничеством доволен. Заказчик четко ставит цель, приятен в общении, оперативно принимает и оплачивает работу. Только приятные впечатления!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#168