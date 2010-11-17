Работаю в Фотошопе более 14 лет

В теме уже более 40 лет.

Фотографировать начал с 1973 года, сначала для души, а с 1984 года фотография начала кормить, помогая основной профессии - инженера-электрика.

С 1999 года начал осваивать Фотошоп и иже с ним. Обязательная компьютерная обработка всех съёмок стала правилом.

Вот уже более 14 лет занимаюсь репортажной, свадебной,, портретной, рекламной съёмкой, разработкой и изготовлением выпускных и свадебных альбомов. Ретушь и реставрация, коллажи и монтажи, дизайн визиток и компакт-дисков - всё делаю тщательно и с удовольствием. Теперь вот и в Интернете. Аудитория расширилась, жду расширения объёмов работ.

За ценами не гонюсь, всех денег не заработаешь, надо и олигархам немного оставить.

Считаю, что только в диалоге можно сделать работу, которая понравится и мне, и Вам. В портфолио работ много, но Вашей работы там нет и быть не может. Это на тему странных отказов "Работы не подошли". Конечно, потому что работы, размещенные в портфолио в своё время подошли другим заказчикам, а Вам подойдет Новая работа, сделанная лично для Вас, и в этом Вы должны поучаствовать. Заказчик всегда прав, если не молчит, и я в своей работе стараюсь эту правоту почувствовать и воплотить.