Многое умею, многое могу))
Всем привет, кто читает сие!
Вот появился я здесь , чтоб себя попробовать в новом качестве..ну можно так сказать..
Смотря на заголовок возникли вопросы?)) ..понимаю..
В общем отвечу так:
Видеомонтаж, звукомонтаж, создание сайтов, написание текстов, подбор контента, маркетинг, фотошоп, индизайн, илюстратор, про100, автокад...многое
офлайн опыт работы в всех перечисленных средах и других.
Чем занимаюсь? Изобретательством, скажем так) потому приходилось в разное время осваивать различные профессии))