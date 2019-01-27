Многое умею, многое могу))

Всем привет, кто читает сие!

Вот появился я здесь , чтоб себя попробовать в новом качестве..ну можно так сказать..

Смотря на заголовок возникли вопросы?)) ..понимаю..

В общем отвечу так:

Видеомонтаж, звукомонтаж, создание сайтов, написание текстов, подбор контента, маркетинг, фотошоп, индизайн, илюстратор, про100, автокад...многое

офлайн опыт работы в всех перечисленных средах и других.

Чем занимаюсь? Изобретательством, скажем так) потому приходилось в разное время осваивать различные профессии))