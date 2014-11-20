Быстро и качественно

Здравствуйте, уважаемый(е) заказчик(и).

Моё резюме даст вам некое представление обо мне, как о исполнителе.

Немного о себе:

Студент, учусь на кафедре экономики и менеджмента по туризму.

Услуги, которые я представляю:

- качественный рерайтинг статей, практически во всех направлениях;

- качественный копирайтинг статей (берется тематика, анализируется, изучается и пишутся статьи);

- качественный перевод статей с английского на русский;

- контент-менеджмент сайта на различную тематику.

Работу выполняю быстро и качественно. В основном - во второй половине дня.

Общение только через Skype.

С денежными переводами работаю через MasterCard, WebMoney не интересует.

Объемы рассматриваются разные. От 1 статьи и более. От 500 символов и более.

Тарифы на Рерайт:

500 символов - от 0.3$

1000 символов - от 0.6$

Если в услугу входит контент-менеджмент - цена растет в зависимости от сложности алгоритма добавления статьи.

Тарифы на Копирайт:

1000 символов - от 0.9$

Если в услугу входит контент менеджмент - цена растет в зависимости от сложности алгоритма добавления статьи.

Тарифы на перевод с Англ. на Рус.:

1 статья на 400-600 символов - от 0.4$

1 статья на 900-1100 символов - от 0.8$

Если вам нужны примеры моих работ - я согласен выполнить 1 работу бесплатно, чтобы вы смогли оценить качество предоставления моих услуг. Но и вы в свою очередь будете обязаны оставить отзыв в моём профиле.