Здравствуйте, уважаемый(е) заказчик(и).
Моё резюме даст вам некое представление обо мне, как о исполнителе.
Немного о себе:
Студент, учусь на кафедре экономики и менеджмента по туризму.
Услуги, которые я представляю:
- качественный рерайтинг статей, практически во всех направлениях;
- качественный копирайтинг статей (берется тематика, анализируется, изучается и пишутся статьи);
- качественный перевод статей с английского на русский;
- контент-менеджмент сайта на различную тематику.
Работу выполняю быстро и качественно. В основном - во второй половине дня.
Общение только через Skype.
С денежными переводами работаю через MasterCard, WebMoney не интересует.
Объемы рассматриваются разные. От 1 статьи и более. От 500 символов и более.
Тарифы на Рерайт:
500 символов - от 0.3$
1000 символов - от 0.6$
Если в услугу входит контент-менеджмент - цена растет в зависимости от сложности алгоритма добавления статьи.
Тарифы на Копирайт:
1000 символов - от 0.9$
Если в услугу входит контент менеджмент - цена растет в зависимости от сложности алгоритма добавления статьи.
Тарифы на перевод с Англ. на Рус.:
1 статья на 400-600 символов - от 0.4$
1 статья на 900-1100 символов - от 0.8$
Если вам нужны примеры моих работ - я согласен выполнить 1 работу бесплатно, чтобы вы смогли оценить качество предоставления моих услуг. Но и вы в свою очередь будете обязаны оставить отзыв в моём профиле.