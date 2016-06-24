Причина поиска нового исполнителя: Нынешний исполнитель очень сильно погружен в основную работу. На фриланс не осталось времени. Объем работ: - Натянуть новый дизайн на страницу каталога: easyb.ru/offer/ - Новая верстка почти ...
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- $67Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $400
Easyb.ru – портал, написанный на Symfony 2. Принцип работы схож с сайтом www.fl.ru. Пользователь-1 публикует коммерческий тендер, на него откликаются другие пользователи-компании, отправляют свои коммерческие предложения, Пользователь-1 выбирает победителя. Причина поиска: Нынешний исполнитель очень ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $400
Easyb.ru – портал, написанный на Symfony 2. Принцип работы схож с сайтом www.fl.ru. Пользователь-1 публикует коммерческий тендер, на него откликаются другие пользователи-компании, отправляют свои коммерческие предложения, Пользователь-1 выбирает победителя. Причина поиска: Нынешний исполнитель ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад