Яна - хороший автор. Но отозвалась на проект и отказалась выполнять его полностью. Написал всего несколько статей. На качество нареканий нет. А вот на сроки и объем - лучше дополнительно с ней еще раз все обговорить. Не факт что прочитает заявку до конца.