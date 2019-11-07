Yana_smm_target

Яна Yana_smm_target

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🎯Реклама🎯Таргетинг&#128205;Facebook&#128205;Instagram

⭐️ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • Практикующий с 2018 г. сертифицированный 🎯таргетолог Facebook и Instagram, SMM менеджер (Social Media Marketing)
  • Настраиваю пиксель Facebook
  • Создаю 烙 чат-боты в Messenger Facebook
  • Практика написания текстов для социальных сетей и сайтов (всех видов - продающий, информационный, развлекательный)
  • Создание и ведение Instagram аккаунтов, составление сетки публикаций / контент-плана, регистрация в сервисах
  • Письменный аудит Instagram аккаунта (по 7-ми критериям, с примерами под конкретный бизнес клиента)
  • 12 + лет опыт работы (управленческий и финансовый консалтинг, аудит бизнес-процессов)
  • Опыт анализа по 40-250 различных бизнесов в среднем за год
  • 10+ лет управленческой опыт
  • Сверхвысокий уровень самоорганизации и ответственности
  • Русский и украинский языки (носитель языка)

🔥 СРОКИ:

  • Сроки оговариваются до начала выполнения заказа

🚀 СОТРУДНИЧЕСТВО:

  • Письменное согласования ТЗ и сроков
  • Оплата аванса 50%
  • Сдача - прием работы
  • Оплата остатка платежа 50%
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Таргетолог для FB и Instagramm
OK
Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
mars0777
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать шаблон для инстаграма
Рекомендую!
Евгений предоставляет понятный запрос
Ответный отзыв
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$270
10 баллов
5 лет назад
Аудит инстраграм группы.
Понравилось сотрудничать с Яной. Хотел бы отметить наличие таких качеств, как: понимание принципов работы инстаграм, способность писать качественные тексты, вовлеченность в процесс, адекватность в согласовании непредвиденных ситуаций. Рекомендую к сотрудничеству!
Илья вникает в процесс и открыт к новым идеям. Своевременная оплата и положительная конструктивная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ksjuha_v
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
день назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Проект по дипломам - нужен рерайтер
Автор показала профессионализм! Рекомендую к сотрудничеству!
Ксения, благодарю за сотрудничество! Творческие задания и своевременная оплата) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$60
8 баллов
5 лет назад
Нужны тексты!
Яна - хороший автор. Но отозвалась на проект и отказалась выполнять его полностью. Написал всего несколько статей. На качество нареканий нет. А вот на сроки и объем - лучше дополнительно с ней еще раз все обговорить. Не факт что прочитает заявку до конца.
Хорошая организация сотрудничества и четкое ТЗ!!!
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