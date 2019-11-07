🎯Реклама🎯Таргетинг📍Facebook📍Instagram
⭐️ КОМПЕТЕНЦИИ:
- Практикующий с 2018 г. сертифицированный 🎯таргетолог Facebook и Instagram, SMM менеджер (Social Media Marketing)
- Настраиваю пиксель Facebook
- Создаю 烙 чат-боты в Messenger Facebook
- Практика написания текстов для социальных сетей и сайтов (всех видов - продающий, информационный, развлекательный)
- Создание и ведение Instagram аккаунтов, составление сетки публикаций / контент-плана, регистрация в сервисах
- Письменный аудит Instagram аккаунта (по 7-ми критериям, с примерами под конкретный бизнес клиента)
- 12 + лет опыт работы (управленческий и финансовый консалтинг, аудит бизнес-процессов)
- Опыт анализа по 40-250 различных бизнесов в среднем за год
- 10+ лет управленческой опыт
- Сверхвысокий уровень самоорганизации и ответственности
- Русский и украинский языки (носитель языка)
🔥 СРОКИ:
- Сроки оговариваются до начала выполнения заказа
🚀 СОТРУДНИЧЕСТВО:
- Письменное согласования ТЗ и сроков
- Оплата аванса 50%
- Сдача - прием работы
- Оплата остатка платежа 50%
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничество!
$5
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Евгений предоставляет понятный запрос
$270
10 баллов
5 лет назад
Понравилось сотрудничать с Яной. Хотел бы отметить наличие таких качеств, как: понимание принципов работы инстаграм, способность писать качественные тексты, вовлеченность в процесс, адекватность в согласовании непредвиденных ситуаций. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Илья вникает в процесс и открыт к новым идеям. Своевременная оплата и положительная конструктивная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
5 лет назад
Автор показала профессионализм! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ксения, благодарю за сотрудничество! Творческие задания и своевременная оплата) Рекомендую к сотрудничеству!
$60
8 баллов
5 лет назад
Яна - хороший автор. Но отозвалась на проект и отказалась выполнять его полностью. Написал всего несколько статей. На качество нареканий нет. А вот на сроки и объем - лучше дополнительно с ней еще раз все обговорить. Не факт что прочитает заявку до конца.
Ответный отзыв
Хорошая организация сотрудничества и четкое ТЗ!!!