Приветствую! Сразу к делу - если сработаемся, то задач будет много. На этапе №1 требуется для вот этого скрипта (уже куплен) - [url=https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace]https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace[/url] сделать следующее: 1. Добавить платежную систему для России - [url=https://dev.capusta.space/]https://dev.capusta.space/[/url] 2. Сделать регистрацию в процессе покупки. Ввел в ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется изменить скрипт корзины (основной js файл во вложении - остальные файлы отдам исполнителю). Видео о том как она работает (по нажатию на кнопку идет отправка формы корзины с подставленными параметрами на paypal) https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JLPGAhSSYj8/ Вся корзина идет без ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад