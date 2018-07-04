Приветствую! Сразу к делу - если сработаемся, то задач будет много. На этапе №1 требуется для вот этого скрипта (уже куплен) - [url=https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace]https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace[/url] сделать следующее: 1. Добавить платежную систему для России - [url=https://dev.capusta.space/]https://dev.capusta.space/[/url] 2. Сделать регистрацию в процессе покупки. Ввел в ...