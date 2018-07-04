Yanikmi

Николай Якушка Yanikmi

 
35 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Довести до ума скрипт маркетплейса.

    Приветствую! Сразу к делу - если сработаемся, то задач будет много. На этапе №1 требуется для вот этого скрипта (уже куплен) - [url=https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace]https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace[/url] сделать следующее: 1. Добавить платежную систему для России - [url=https://dev.capusta.space/]https://dev.capusta.space/[/url]  2. Сделать регистрацию в процессе покупки. Ввел в ...

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить js - отправка формы

    Требуется изменить скрипт корзины (основной js файл во вложении - остальные  файлы отдам исполнителю). Видео о том как она работает (по нажатию на кнопку идет отправка формы корзины с подставленными параметрами на paypal) https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&amp;v=JLPGAhSSYj8/ Вся корзина идет без ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад