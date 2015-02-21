YaninaKV

Янина Квашнина YaninaKV

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Услуги по верстке страниц

Услуги по верстке страниц:

HTML5

CSS3

Bootstrap3

Использование JavaScript библиотек

Стандарты W3C

Логичный,  аккуратный код

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Комментарии

Коротко о себе:

К работе подхожу ответственно, ценю свое

и чужое время, люблю качественно

выполненную работу.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для СОТРУДНИЧЕСТВА

1)Работаю по предоплате 30%

2) Работа над проектом ведется при условии наличия

ТЗ (совместное составление ТЗ оплачивается

отдельно). Если в ходе работ требования

меняются и дополняются, возможен

пересмотр бюджета проекта.

4)Приемка-передача работ производится

согласно ТЗ на проект.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

1.WebMony

2.ЯндексДеньги

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ

Выможете связаться со мной:

Email:[email protected]