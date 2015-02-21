Услуги по верстке страниц
Услуги по верстке страниц:
HTML5
CSS3
Bootstrap3
Использование JavaScript библиотек
Стандарты W3C
Логичный, аккуратный код
Кроссбраузерность
Адаптивная верстка
Комментарии
Коротко о себе:
К работе подхожу ответственно, ценю свое
и чужое время, люблю качественно
выполненную работу.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для СОТРУДНИЧЕСТВА
1)Работаю по предоплате 30%
2) Работа над проектом ведется при условии наличия
ТЗ (совместное составление ТЗ оплачивается
отдельно). Если в ходе работ требования
меняются и дополняются, возможен
пересмотр бюджета проекта.
4)Приемка-передача работ производится
согласно ТЗ на проект.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
1.WebMony
2.ЯндексДеньги
ОБРАТНАЯСВЯЗЬ
Выможете связаться со мной:
Email:[email protected]
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