Тут кстати растет молодое поколение UX/UI дизайнера и делает дизайн сайтов

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Приветствую👋

Меня зовут Андрей я UX/UI дизайнер из Беларуси, занимаюсь веб дизайном пол года.

Если вы хотите стильный и продающий сайт, тогда вам точно ко мне, я направлю вас в правильное направление, сделаю стильный и современный дизайн сайта под ваш вкус, делаю до понравившегося вами результата.

Бесплатные правки

Если вы увидели какой то недочет с моей стороны или ошибку сообщите мне, я как можно скорее исправлю все недочеты

Что я делаю

Дизайн сайта

Приложений