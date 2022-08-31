Тут кстати растет молодое поколение UX/UI дизайнера и делает дизайн сайтов
Приветствую👋
Меня зовут Андрей я UX/UI дизайнер из Беларуси, занимаюсь веб дизайном пол года.
Если вы хотите стильный и продающий сайт, тогда вам точно ко мне, я направлю вас в правильное направление, сделаю стильный и современный дизайн сайта под ваш вкус, делаю до понравившегося вами результата.
Бесплатные правки
Если вы увидели какой то недочет с моей стороны или ошибку сообщите мне, я как можно скорее исправлю все недочеты
Что я делаю
- Дизайн сайта
- Приложений
- Визитки
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин кроссовок12 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $40
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $40
#4103