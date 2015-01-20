YaroradaFM

$300
Необходимо создать полноценный движок для управлением сайтом. Все подробности об функционале сайта, напишу в лс.
Системы управления (CMS)9 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо создать полноценный движок для управлением сайтом. Все подробности об функционале сайта, напишу в лс.
Здравствуйте дорогие веблансеры! Суть в проекте в том что необходимо смонтировать видеоролик! На тему "Моя история успеха ..." (подробности я вам напишу при связи), ролик должен быть создам от имени "Женщины" ей 40 лет, ...