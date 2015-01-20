YaroradaFM

Фрюксе YaroradaFM

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Создание CMS

    $300

    Необходимо создать полноценный движок для управлением сайтом. Все подробности об функционале сайта, напишу в лс.

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание видеоролика

    $50

    Здравствуйте дорогие веблансеры! Суть в проекте в том что необходимо смонтировать видеоролик! На тему "Моя история успеха ..." (подробности я вам напишу при связи), ролик должен быть создам от имени "Женщины" ей 40 лет, ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад