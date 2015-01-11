Создание видеоролика

$50
ВидеомонтажЗакрыт11 заявок187 просмотров
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Здравствуйте дорогие веблансеры! Суть в проекте в том что необходимо смонтировать видеоролик!

На тему "Моя история успеха ..." (подробности я вам напишу при связи), ролик должен быть создам от имени "Женщины" ей 40 лет, это необходимо если в видеоролике будет присутствовать аудио! Видео должно быть уникальным, то-есть не где то взято с каких люьо ресурсов и отредактировано!

А все остальные подробности я опишу вам при связи.

9 лет назад
YaroradaFM
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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