Создание видеоролика

Здравствуйте дорогие веблансеры! Суть в проекте в том что необходимо смонтировать видеоролик!

На тему "Моя история успеха ..." (подробности я вам напишу при связи), ролик должен быть создам от имени "Женщины" ей 40 лет, это необходимо если в видеоролике будет присутствовать аудио! Видео должно быть уникальным, то-есть не где то взято с каких люьо ресурсов и отредактировано!

А все остальные подробности я опишу вам при связи.