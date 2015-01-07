Добрый день.

Нужно сделать слайд шоу на юбилей 60 лет. 46 фото, около 35 титров. Продолжительность около 5 мин. Срок-2-3 дня. На выходе нужен файл, пригодный для просмотра на плазме 160 дюймов, вес не более 8 гб.

Вот в таком стиле нравятся ролики:

https://www.youtube.com/watch?v=ZFO1CNe54BU

https://www.youtube.com/watch?v=l5FhYaL_8Ps&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ErCJo2He5Kw

Если есть какие-то свои шаблоны или идеи по оформлению-предлагайте, пожалуйста. В какой программе будет сделано, не важно, главное чтобы было все чётко и профессионально.

В заявках указывайте вашу цену. Пишите только в проект.