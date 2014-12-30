Необходимо сделать 2х минутный ролик для стартапа на конкурс

$400
ВидеомонтажЗакрыт19 заявок342 просмотра
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9 лет назад
zhandosbai
Жандос 
30 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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