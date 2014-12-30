Раскадровка для полнометражного фильма

ХУДОЖНИК-РАСКАДРОВЩИК для полнометражного фильма

Для создания раскадровки художественного фильма (комедия) требуется цифровой художник-сторибордист. Работа на выезде - у заказчика в Баку (Азербайджан). Заказчик (кинокомпания fantasy-pictures) оплачивает перелёт туда и обратно, проживание в отеле, питание, гонорар. Требуется умение создания кино-раскадровки в компьютере на планшете и наличие загранпаспорта.

Пожалуйста, напишите на e-mail

1. Ссылка на примеры работ (не высылать сами работы, только ссылку). Предпочтение отдаём примерам раскадровки игрового фильма.

2. Ваш мобильный телефон, e-mail, Ваше Имя.

Заранее Вам благодарен.

Валентин.