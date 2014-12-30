Качественно индивидуально оформить канал в youtube

Канал будет называться "RUSSIA FOR 5 MINUTES". В настоящее время канал создан, необходимо сделать индивидуальное уникальное оформление и начало анимации каждого видеоролика (видеопредставление канала не более 20 секунд) в формате Full hd(1920×1080(16:9)), а так же создать уникальный логотип канала для вставки в видеоролики. Канал будет транслировать путешествия по различным уголкам России.