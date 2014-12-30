Качественно индивидуально оформить канал в youtube

$50
ВидеомонтажЗакрыт6 заявок220 просмотров
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Канал будет называться "RUSSIA FOR 5 MINUTES". В настоящее время канал создан, необходимо сделать индивидуальное уникальное оформление и начало анимации каждого видеоролика (видеопредставление канала не более 20 секунд) в формате Full hd(1920×1080(16:9)), а так же создать уникальный логотип канала для вставки в видеоролики. Канал будет транслировать путешествия по различным уголкам России.

9 лет назад
rusfor5min
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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