Видео анонс мероприятия

ХУДОЖНИК-РАСКАДРОВЩИК для полнометражного фильма Для создания раскадровки художественного фильма (комедия) требуется цифровой художник-сторибордист. Работа на выезде - у заказчика в Баку (Азербайджан). Заказчик (кинокомпания fantasy-pictures) оплачивает перелёт туда и обратно, проживание в отеле, питание, гонорар. Требуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать видео ролик для пректа.
Примерно необходимо:
всплывающие фразы, сменяющие друг друга
логотипы и видео рад про деньги
соответствующая музыка
тема проекта: деньги
длительность ролика 1.5 - 2 мин
обязательно для фрилансера:
наличие подобных или схожих работ
примеры своих работ
чувство стиля и свои идеи
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