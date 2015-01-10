Ролик анонс для мероприятия

$120
ВидеомонтажЗавершен1 заявка105 просмотров
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Необходимо создать видео ролик для тренинга.

Примерно необходимо:

всплывающие фразы, сменяющие друг друга

нарезка готовых видео (отзывы)

соответствующая музыка

тема тренинга: деньги

длительность ролика 1.5 минуты

мои пожелания фрилансеру:

наличие подобных или схожих работ

примеры своих работ

чувство стиля и свои идеи

укажите сроки выполнения

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
topinambur
Юлия 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$105
3 дня
Второй раз обращаюсь к Юлие хорошая работу в краткие сроки всегда получаю все что необходимо рекомендую!
Спасибо за отзыв и за бонус). Всегда рада сотрудничеству.
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