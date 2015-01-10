Русификация видеороликов

ВидеомонтажЗакрыт16 заявок293 просмотра
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Всего 3 ролика.

По времени: 51 сек., 46 сек., 51 сек.

Вот ссылка на 1 из них https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvRkR1NkxtRkt1b3M/view?usp=sharing

Нужно английский текст заменить на русский.

Перевод пришлем.

Шрифты как в исходнике. Получится подобрать?

Подскажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и какой срок.

9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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